Домна Абрамовна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Абрамовна

Домна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кошелев Петр

Отец ребёнка: Кошелев Петр

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошелев Михаил

Отец ребёнка: Кошелев Петр

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошелев Федор

Отец ребёнка: Кошелев Петр

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.