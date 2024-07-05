Домна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кошелев Петр
Отец ребёнка: Кошелев Петр
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кошелев Михаил
Отец ребёнка: Кошелев Петр
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кошелев Федор
Отец ребёнка: Кошелев Петр
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно