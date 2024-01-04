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Бондарев Анатолий Иванович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

08.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1958

Отец: Бондарев Иван Егорович

Мать: Нелюбина Екатерина Дорофеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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