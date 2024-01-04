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Бондарев Анатолий Иванович
Бондарев Анатолий Иванович
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Древо
Место рождения
Златоуст
, Златоустовский, Челябинская область
Дата рождения
08.10.1958
Пол
Мужской
Отец
Бондарев Иван Егорович
1932 г.р.
Мать
Нелюбина Екатерина Дорофеевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1958
Отец:
Бондарев Иван Егорович
Мать:
Нелюбина Екатерина Дорофеевна
Златоуст
, Златоустовский, Челябинская область
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