Кузьмин Прокопий (Сумеркин)
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: Косьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.
Дочь: Прокопьева Александра
Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Прокопьев Протасий
Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Прокопьева Татьяна
Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева
Рождение ребёнка
10.10.1887 ст.
Дочь: Прокопьева Анастасия
Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.
Сын: Прокопьев Георгий
Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева
Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.
Дочь: Прокопьева Анна
Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева Акулина
Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пантелеймонова Параскева
Смерть
Неизвестно