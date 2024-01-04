Кузьмин Прокопий (Сумеркин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Прокопий (Сумеркин)

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Косьма

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.

Дочь: Прокопьева Александра

Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Прокопьев Протасий

Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Прокопьева Татьяна

Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.10.1887 ст.

Дочь: Прокопьева Анастасия

Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.

Сын: Прокопьев Георгий

Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.

Дочь: Прокопьева Анна

Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Акулина

Мать ребёнка: Пантелеймонова Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеймонова Параскева

Смерть
Неизвестно
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