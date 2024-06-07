Зайков Викул Саватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Зайкова Евдотия Трофимовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Зайкова) Мария Викуловна
Мать ребёнка: Зайкова Евдотия Трофимовна
Смерть
Неизвестно