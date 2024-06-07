Зайков Викул Саватеевич 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Викул Саватеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Зайков Саватей Максимович

Мать: Зайкова (Шелыгина) Екатерина Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайкова Евдотия Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Зайков Яков Викулович

Мать ребёнка: Зайкова Евдотия Трофимовна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Зайкова) Мария Викуловна

Мать ребёнка: Зайкова Евдотия Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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