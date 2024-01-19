Кузнецова (Арапова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1908
Поручители по жениху: с. Перевесья Степан Николаев, с. Тимофеева Фома Иванов Баланхин. По невесте: с. Перевесья Андрей Петров Арапов и Иван Львов Соколов
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Кузнецов Иван Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Александрович
Воспр. - д. Путилово Василий Александров Кузнецов
Рождение ребёнка
30.04.1911
Дочь: Кузнецова Фаина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Александрович
Воспр. - той же деревни девица Александра Фомина Балахина
Смерть
Неизвестно