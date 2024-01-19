Кузнецова (Арапова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Арапова) Анна Петровна

Место рождения

Перевесье, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевесье, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Кузнецов Александр Александрович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: с. Перевесья Степан Николаев, с. Тимофеева Фома Иванов Баланхин. По невесте: с. Перевесья Андрей Петров Арапов и Иван Львов Соколов
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Кузнецов Иван Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Александрович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - д. Путилово Василий Александров Кузнецов
Рождение ребёнка
30.04.1911

Дочь: Кузнецова Фаина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Александрович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни девица Александра Фомина Балахина
Смерть
Неизвестно
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