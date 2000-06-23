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Рябинин Николай Андреевич

Место рождения

д.Каменный овраг, Семеновский район, Нижегородская область

Дата рождения

10.04.1952

Дата смерти

23.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1952

Отец: не указан

Мать: Рябинина Екатерина Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.06.2000

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