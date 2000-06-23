Рябинин Николай Андреевич
Место рожденияд.Каменный овраг, Семеновский район, Нижегородская область
Дата рождения10.04.1952
Дата смерти23.06.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1952
Отец: не указан
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.06.2000