Юзьяшарова Фатима Мухамадулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1948
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1948
Рождение ребёнка
02.12.1971
Дочь: Волобуева Гузель Галияновна
Отец ребёнка: Салихов Галиян
Рождение ребёнка
30.12.?
Дочь: Кинзябаева Наиля Галияновна
Отец ребёнка: Салихов Галиян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салихов Галиян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салихов Галиян