Юзьяшарова Фатима Мухамадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзьяшарова Фатима Мухамадулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1948

Отец: Юзьяшаров Мухамадулла Умуткужаевич

Мать: Юзьяшарова Шамсиниса Саитовна

Рождение ребёнка
02.12.1971

Дочь: Волобуева Гузель Галияновна

Отец ребёнка: Салихов Галиян

Рождение ребёнка
30.12.?

Дочь: Кинзябаева Наиля Галияновна

Отец ребёнка: Салихов Галиян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихов Гаян Галиянович

Отец ребёнка: Салихов Галиян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Галиян

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