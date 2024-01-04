Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Ямайкино, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.03.1893

Дата смерти

26.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893

Отец: Лоншаков Федор Семенович

Мать: не указана

Ямайкино, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: Горбунова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Стяжкин Ефим Андреевич

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1915

Дочь: Ермолаева Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Стяжкин Ефим Андреевич

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Стяжкин Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Стяжкин Ефим Андреевич

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.06.1972
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