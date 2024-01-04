Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1893
Дата смерти26.06.1972
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893
Отец: Лоншаков Федор Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: Горбунова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Стяжкин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
14.11.1915
Дочь: Ермолаева Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Стяжкин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Стяжкин Ефим Андреевич
Смерть
26.06.1972