Широкова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1902 и 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1927
Сын: Суслов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Суслов Степан Павлович
Кировская область, Мухинский район, Сунской с/с, дер. Нагорена
Рождение ребёнка
1932
Сын: Суслов Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Суслов Степан Павлович
Смерть
Неизвестно