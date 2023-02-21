Широкова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1902 и 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1902 и 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1927

Сын: Суслов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Суслов Степан Павлович

Жуковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Кировская область, Мухинский район, Сунской с/с, дер. Нагорена
Рождение ребёнка
1932

Сын: Суслов Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Суслов Степан Павлович

Жуковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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