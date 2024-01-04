Жерноклеев Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения29.11.1923
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1923
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести во время ВОВ