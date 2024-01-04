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Жерноклеев Пётр Павлович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

29.11.1923

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1923

Отец: Жерноклеев Павел Иванович

Мать: Жерноклеева Фёкла Стефановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Хлебороб, Оскольский сельский совет, Ново-Оскольский район, Белгородская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести во время ВОВ
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