Живаев Григорий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897 ст.
Дата смерти26.02.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1898 ст.
Причина смерти: от простуды | В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавших... Показать все
Похороны
27.02.1898 ст.
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1898 год», в ч... Показать все