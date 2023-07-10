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Живаев Григорий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

26.02.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: Живаев Архип Семенович

Мать: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.02.1898 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от простуды | В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавших... Показать все
Похороны
27.02.1898 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1898 год», в ч... Показать все
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