Шальнев Петр Васильеич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
в Кирзе с 1915 изТамбовской
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Шальнева Феодосия Петровна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Шальнева Елена Петровна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шальнева Александра Петровна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шальнева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: мар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: мар
Смерть
Неизвестно