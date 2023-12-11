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Шальнев Петр Васильеич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с 1915 изТамбовской
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Шальнева Феодосия Петровна

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Шальнева Елена Петровна

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шальнева Александра Петровна

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шальнева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шальнев Яков Петрович

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шальнев Георгий Петрович

Мать ребёнка: мар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: мар

Смерть
Неизвестно
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