(Сабирова) Рабига
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабир
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1948
Балтасинский район, дер. Тавзар
Рождение ребёнка
22.09.1957
д.Тавзары Балтасинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Илфат
Отец ребёнка: Ахметов Заляй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танзиля
Отец ребёнка: Ахметов Заляй
Смерть
2002