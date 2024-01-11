(Сабирова) Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабирова) Рабига

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабир

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Заляй

Балтасинский район, дер. Тавзар
Рождение ребёнка
22.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Заляй

д.Тавзары Балтасинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Заляй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Заляй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Илфат

Отец ребёнка: Ахметов Заляй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танзиля

Отец ребёнка: Ахметов Заляй

Смерть
2002
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