Смирнов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева Надежда Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
29.04.1940

Сын: Смирнов Вадим Фёдорович

Мать ребёнка: Авдеева Надежда Захаровна

Смерть
Неизвестно

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