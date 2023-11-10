Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1782 и 1786
Муж: Антон Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Михаил Антонов
Отец ребёнка: Антон Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Степан Антонов
Отец ребёнка: Антон Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Аким Антонов
Отец ребёнка: Антон Лазарев
Рождение ребёнка
01.04.1800 ст.
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Антон Лазарев
Рождение ребёнка
09.05.1803 ст.
Сын: Козин Исай Антонович
Отец ребёнка: Антон Лазарев
Рождение ребёнка
13.05.1806 ст.
Дочь: Гликерия Антонова
Отец ребёнка: Антон Лазарев
Смерть
Неизвестно