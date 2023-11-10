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Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1782 и 1786

Муж: Антон Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Михаил Антонов

Отец ребёнка: Антон Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Степан Антонов

Отец ребёнка: Антон Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Аким Антонов

Отец ребёнка: Антон Лазарев

Рождение ребёнка
01.04.1800 ст.

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Антон Лазарев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1803 ст.

Сын: Козин Исай Антонович

Отец ребёнка: Антон Лазарев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1806 ст.

Дочь: Гликерия Антонова

Отец ребёнка: Антон Лазарев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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