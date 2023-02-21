Зубкова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1825 и 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1826
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Сын: Зубков Ефим
Отец ребёнка: Зубков Василий
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Сын: Зубков Иван
Отец ребёнка: Зубков Василий
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Зубков Василий
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856
Сын: Зубков Флегонт
Отец ребёнка: Зубков Василий
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Сын: Зубков Пётр
Отец ребёнка: Зубков Василий
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Зубков Василий
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861
Дочь: Юлиания
Отец ребёнка: Зубков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Василий
Смерть
Неизвестно