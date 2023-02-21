Зубкова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1825 и 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1824 и 1825 г.р.

Дети

Между 1846 и 1847 г.р.
Между 1849 и 1850 г.р.
Между 1853 и 1854 г.р.
Между 1855 и 1856 г.р.
Между 1858 и 1859 г.р.
Между 1859 и 1860 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1826

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Зубков Ефим

Отец ребёнка: Зубков Василий

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Сын: Зубков Иван

Отец ребёнка: Зубков Василий

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Зубков Василий

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856

Сын: Зубков Флегонт

Отец ребёнка: Зубков Василий

Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Сын: Зубков Пётр

Отец ребёнка: Зубков Василий

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Зубков Василий

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861

Дочь: Юлиания

Отец ребёнка: Зубков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Василий

Смерть
Неизвестно
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