Прохор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1726
Отец: Яков Романов
Мать: Варвара Романова
Бракосочетание
Около 1733
Жена: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Сын: Пантелеймон Прохоров
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
08.01.1747
Сын: Дионис Прохоров
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Той же вотчины и деревни (сельца Воробьева) у Прохора Яковлева родился сын Дионис. Восприемником был той же вотчины и деревни Вешок Климентий Анисимов, восприемницей была той же вотчины и деревни Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно