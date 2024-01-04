Прохор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохор Яковлев

Прохор Яковлев

Место рождения

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1691 г.р.

Мать

Вычислено 1698 г.р.

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726

Отец: Яков Романов

Мать: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1733

Жена: Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Пантелеймон Прохоров

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1747

Сын: Дионис Прохоров

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Той же вотчины и деревни (сельца Воробьева) у Прохора Яковлева родился сын Дионис. Восприемником был той же вотчины и деревни Вешок Климентий Анисимов, восприемницей была той же вотчины и деревни Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close