Козыкина Галина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1970
Отец: Басов Юрий Михайлович
Мать: Басова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1988
Дочь: Гребнева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Козыкин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козыкин Сергей Алексеевич