Козыкина Галина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козыкина Галина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1970

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1970

Отец: Басов Юрий Михайлович

Мать: Басова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1988

Дочь: Гребнева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Козыкин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козыкин Сергей Алексеевич

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