Тимофеев Гаврила 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Гаврила

Тимофеев Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Милютин Назар Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Гаврилов Леонтий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Ганьшин Никита Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.