Тимофеев Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Милютин Назар Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милютин Гаврилов Леонтий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милютин Ганьшин Никита Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно