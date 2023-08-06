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Стрелков петр григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1920

Дата смерти

19.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1920

Отец: Стрелков григорий

Мать: Стрелкова ульяна

Рождение ребёнка
06.01.1941

Дочь: Утяганова Мария Петровна

Мать ребёнка: Стрелкова аполинария ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1950

Сын: Стрелков николай петрович

Мать ребёнка: Стрелкова аполинария ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1955

Сын: Стрелков Анатолий Петровия

Мать ребёнка: Стрелкова аполинария ивановна

Смерть
19.04.1989
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