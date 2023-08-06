Стрелков петр григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1920
Дата смерти19.04.1989
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1920
Отец: Стрелков григорий
Мать: Стрелкова ульяна
Рождение ребёнка
06.01.1941
Дочь: Утяганова Мария Петровна
Мать ребёнка: Стрелкова аполинария ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1950
Сын: Стрелков николай петрович
Мать ребёнка: Стрелкова аполинария ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1955
Сын: Стрелков Анатолий Петровия
Мать ребёнка: Стрелкова аполинария ивановна
Смерть
19.04.1989