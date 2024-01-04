Лановой Василий Семенович
Место рожденияс. Стримба, Кодымский район, Одесская область, Украина
Дата рождения16.01.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1931
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
16.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Стримба, Кодымский район, Одесская область, Украина
Смерть
Неизвестно