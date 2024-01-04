Лановой Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лановой Василий Семенович

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Место рождения

с. Стримба, Кодымский район, Одесская область, Украина

Дата рождения

16.01.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1931
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
16.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Стримба, Кодымский район, Одесская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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