Захаров Влас Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1896
Дата смерти?.12.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896
Бракосочетание
31.07.1919
Рождение ребёнка
28.02.1922
Дочь: Еремеева Валентина Власовна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Антонина Власовна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Логинова Лидия Власовна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Курышева Зоя Власовна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Александровна
Смерть
?.12.1946
Причина смерти: Что-то с легкими