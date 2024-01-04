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Захаров Влас Игнатьевич

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

09.02.1896

Дата смерти

?.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896

Отец: Захаров Игнатий Игнатьевич

Мать: Захарова Матрона Спиридоновна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
31.07.1919

Жена: Захарова Евдокия Александровна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1922

Дочь: Еремеева Валентина Власовна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Александровна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Антонина Власовна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Александровна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Логинова Лидия Власовна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Александровна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Курышева Зоя Власовна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Александровна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
?.12.1946
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Что-то с легкими
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