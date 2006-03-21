Терехова (Гамова) Серафима
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.12.1930
Дата смерти21.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930
Отец: Гамов Павел
Мать: Гамова Надежда
Россия
Рождение ребёнка
20.10.1952
Сын: Терехов Николай
Отец ребёнка: Терехов Егор
Рождение ребёнка
1959
Сын: Терехов Виктор
Отец ребёнка: Терехов Егор
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Иван
Отец ребёнка: Терехов Егор
Смерть
21.03.2006