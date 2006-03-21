Терехова (Гамова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Гамова) Серафима

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.12.1930

Дата смерти

21.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930

Отец: Гамов Павел

Мать: Гамова Надежда

Россия
Рождение ребёнка
20.10.1952

Сын: Терехов Николай

Отец ребёнка: Терехов Егор

Рождение ребёнка
1959

Сын: Терехов Виктор

Отец ребёнка: Терехов Егор

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Иван

Отец ребёнка: Терехов Егор

Смерть
21.03.2006
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