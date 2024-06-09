Ощепкова - Обыскалова Надежда Илларионовна 29.06.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ощепкова - Обыскалова Надежда Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961

Отец: Обыскалов Илларион Николаевич

Мать: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ощепков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ощепков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ощепков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ощепков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ощепкова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ощепков Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ощепков Николай Васильевич

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