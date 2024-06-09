Ощепкова - Обыскалова Надежда Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ощепков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ощепков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ощепков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ощепков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ощепкова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ощепков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно