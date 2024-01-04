Суриков Степан Афиногенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти19.08.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Суриков Афиноген Петров
Мать: Параскева Митрофанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Агафья Степанова
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайлова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
19.08.1833
Причина смерти: от боли в голове и тошноты. | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая кн... Показать все