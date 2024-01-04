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Суриков Степан Афиногенов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

19.08.1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Вычислено 1730 г.р.

Жена

Вычислено 1760 г.р.

Дети

Вычислено 1778 г.р.
1779 г.р.
Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Суриков Афиноген Петров

Мать: Параскева Митрофанова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Агафья Степанова

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайлова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
19.08.1833
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от боли в голове и тошноты. | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая кн... Показать все
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