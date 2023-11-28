Суслов Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти12.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1927
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Суслова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
19.05.1934
Дочь: Сухова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Суслова Анастасия Федоровна
Смерть
12.02.1944