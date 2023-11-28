Суслов Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

12.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1927

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Суслова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
19.05.1934

Дочь: Сухова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Суслова Анастасия Федоровна

Смерть
12.02.1944
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