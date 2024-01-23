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Глафира Ивановна
Глафира Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Филиппович
1832 г.р.
Мать
Евдокия Прокопьевна
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Иван Филиппович
Мать:
Евдокия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно
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