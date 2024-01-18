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Бодагова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948

Отец: Закоптелков Николай Иванович

Мать: Закоптелкова Мария Ивановна

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