Пронин Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

13.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: Пронин Александр Иванович

Мать: Пронина (Колынина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Пронина (Васильева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Пронина (Васильева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1951

Дочь: Пятовская Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Пронина (Васильева) Нина Ивановна

Смерть
13.12.2012

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