Пронин Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1929
Дата смерти13.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пронина (Васильева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Пронина (Васильева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1951
Дочь: Пятовская Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Пронина (Васильева) Нина Ивановна
Смерть
13.12.2012