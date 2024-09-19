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Степан Григорьевич

Место рождения

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Около 1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Григорий Яковлевич

Мать: Ульяна Федоровна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 об лист. Пантелей Семенович, 70 лет, и его жена Агафья Андреевна, 68 лет. У них дети Иван, 33 года, и его жена Марфа Ивановна, 29 лет. У них дочь Акулина, 6 лет. У Пантелея живет Ям... Показать все
Смерть
После 1719

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