Меланья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Козьма Козмин

Мать: Параскева Архипова

Смерть
Неизвестно
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