Дегтярёва Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1875 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Савелий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Сын: Дегтярёв Емельян Савельев
Отец ребёнка: Дегтярёв Савелий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно