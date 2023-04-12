Дегтярёва Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1875 ст.

Сын: Дегтярёв Фёдор Савельев

Отец ребёнка: Дегтярёв Савелий Михайлов

Новодевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Дегтярёв Емельян Савельев

Отец ребёнка: Дегтярёв Савелий Михайлов

Новодевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Савелий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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