Мальцов Ефим Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцов Ефим Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Жена

Около 1852 г.р.
Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Мальцов Влас Нефедович

Мать: Варвара Лаврентьевна

Рождение ребёнка
26.08.1876

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Агрипина Гавриловна

Михайло-Овсянка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Михайло-Овсянка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1897
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