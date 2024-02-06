Мальцов Ефим Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Мальцов Влас Нефедович
Мать: Варвара Лаврентьевна
Рождение ребёнка
26.08.1876
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Агрипина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897