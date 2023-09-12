Смирнова Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Константинович

Отец ребёнка: Смирнов Константин Федоров

Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Константин Федоров

Смерть
Неизвестно
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