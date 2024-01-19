Иван Степанович Федорович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Федор Ефимович
Мать: Прасковья Луфеевна
РС1795 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-9927?i=509&wc=M6M5-LP8%3A224254401%2C231474801%2C231495801&cc=1929530 РС1816 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GXC7?i=... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Елена Иудична
РС1811 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-JQTD?i=941&wc=M6M5-T38%3A224254401%2C231474801%2C231576701&cc=1929530 РС1816 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GXC7?i... Показать все
Смерть
1826