Иван Степанович Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Степанович Федорович

Иван Степанович Федорович

Место рождения

Пухтина Гора, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Федор Ефимович

Мать: Прасковья Луфеевна

Пухтина Гора, Фировский муниципальный район, Тверская область
РС1795 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-9927?i=509&wc=M6M5-LP8%3A224254401%2C231474801%2C231495801&cc=1929530 РС1816 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GXC7?i=... Показать все
Рождение ребёнка
1788

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Елена Иудична

Пухтина Гора, Фировский муниципальный район, Тверская область
РС1811 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-JQTD?i=941&wc=M6M5-T38%3A224254401%2C231474801%2C231576701&cc=1929530 РС1816 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GXC7?i... Показать все
Смерть
1826
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close