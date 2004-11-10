Кожепорова Светлана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожепорова Светлана Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2004

Отец: не указан

Мать: Асянова Венера Ринатовна

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