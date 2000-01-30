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Примакова Александра Валерьевна
Примакова Александра Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.2000
Пол
Женский
Отец
Примаков Валерий Владимирович
1966 г.р.
Мать
Кулакова Светлана Викторовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2000
Отец:
Примаков Валерий Владимирович
Мать:
Кулакова Светлана Викторовна
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