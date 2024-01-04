Вокуев Максим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1905
Дата смерти08.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1905
Отец: не указан
Мать: Вокуева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1936
Дочь: Ашихмина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна
Рождение ребёнка
18.03.1938
Сын: Вокуев Алексей Максимович
Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна
Рождение ребёнка
13.03.1942
Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна
Рождение ребёнка
26.12.1947
Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна
Рождение ребёнка
20.06.1949
Сын: Вокуев Николай Максимович
Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна
Рождение ребёнка
14.11.1952
Дочь: Муравьёва Светлана Максимовна
Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна
Военная служба
Неизвестно
Вокуев Максим Алексеевич ________________________________________ красноармеец Дата рождения 23.08.1905 Место рождения Коми АССР, Ижемский р-н, с. Гам Место призыва Троицко... Показать все
Смерть
08.10.1984