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Вокуев Максим Алексеевич

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Место рождения

Гам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

26.08.1905

Дата смерти

08.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1905

Отец: не указан

Мать: Вокуева Мария Васильевна

Гам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.01.1936

Дочь: Ашихмина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.03.1938

Сын: Вокуев Алексей Максимович

Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.03.1942

Сын: Вокуев Максим Максимович

Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.12.1947

Сын: Вокуев Иосиф Максимович

Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.06.1949

Сын: Вокуев Николай Максимович

Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.11.1952

Дочь: Муравьёва Светлана Максимовна

Мать ребёнка: Вокуева Елена Семёновна

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Военная служба
Неизвестно
Вокуев Максим Алексеевич ________________________________________ красноармеец Дата рождения 23.08.1905 Место рождения Коми АССР, Ижемский р-н, с. Гам Место призыва Троицко... Показать все
Смерть
08.10.1984
Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
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