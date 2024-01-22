Фефелов Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелов Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1913

Дата смерти

18.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1936

Сын: Фефелов Александр Петрович

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
21.06.1952

Дочь: Фефелова Нина Петровна

Мать ребёнка: Гаврилова Фекла Федоровна

Смерть
18.04.1983
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