Фефелов Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1913
Дата смерти18.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1936
Сын: Фефелов Александр Петрович
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
21.06.1952
Дочь: Фефелова Нина Петровна
Мать ребёнка: Гаврилова Фекла Федоровна
Смерть
18.04.1983