Зинин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Зинин Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинина Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинин Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Зинин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зинина Неизвестно

Смерть
1971

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