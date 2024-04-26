Зинин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Зинин Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинина Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинин Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зинин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зинина Неизвестно
Смерть
1971