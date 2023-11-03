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Реткин Данила Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Реткин Лаврентий Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Анастасия Данилова

Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Реткин Василий Данилов

Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева

Рождение ребёнка
27.01.1778

Сын: Реткин Иван Данилов

Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Авдотья Данилоаа

Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева

Рождение ребёнка
28.10.1782

Дочь: Зиновья Данилова

Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реткина Федосья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реткина Федосья Андреева

Смерть
Неизвестно
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