Реткин Данила Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Реткин Лаврентий Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева
Рождение ребёнка
27.01.1778
Сын: Реткин Иван Данилов
Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Авдотья Данилоаа
Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева
Рождение ребёнка
28.10.1782
Дочь: Зиновья Данилова
Мать ребёнка: Реткина Федосья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реткина Федосья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реткина Федосья Андреева
Смерть
Неизвестно