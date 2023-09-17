Тараскин Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2015
Дочь: Тараскина Алиса Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.2018
Сын: Тараскин Максим Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности