Тараскин Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараскин Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2004

Сын: Тараскин Егор Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.2015

Дочь: Тараскина Алиса Антоновна

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Рождение ребёнка
30.07.2018

Сын: Тараскин Максим Антонович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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