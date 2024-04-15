Кужков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Кужкова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кружков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кружков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева
Смерть
Неизвестно