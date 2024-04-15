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Кужков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Кужкова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чернова (Кружкова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кружков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кружков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Смерть
Неизвестно

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