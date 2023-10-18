Кижватов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКижватов Григорий Васильевич

Кижватов Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кежватов Василий Акимович

Мать: Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
30.12.1924

Дочь: Махо Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кижватова Парасковья Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Кижватов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Кижватова Парасковья Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.07.1929

Дочь: Пуева Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Кижватова Парасковья Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.10.1939

Дочь: Артемьева Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Кижватова Парасковья Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кижватова Парасковья Тимофеевна

Смерть
?.04.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close