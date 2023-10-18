Кижватов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кежватов Василий Акимович
Мать: Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
30.12.1924
Дочь: Махо Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кижватова Парасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кижватов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Кижватова Парасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.07.1929
Дочь: Пуева Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Кижватова Парасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1939
Дочь: Артемьева Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Кижватова Парасковья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1944