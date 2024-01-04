Привалова (Щербак) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Щербак) Анна Ивановна

Место рождения

Котельва, Полтавська область

Дата рождения

27.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876 ст.

Отец: Щербак Иван Алексеев

Мать: не указана

Котельва, Полтавська область
Бракосочетание
10.11.1903 ст.

Муж: Привалов Карп Герасимович

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.

Дочь: Привалова Вера Карповна

Отец ребёнка: Привалов Карп Герасимович

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.

Дочь: Шаповалова Лидия Карповна

Отец ребёнка: Привалов Карп Герасимович

Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.

Дочь: Панасенко Елена Карповна

Отец ребёнка: Привалов Карп Герасимович

Смерть
Неизвестно
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