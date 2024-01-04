Привалова (Щербак) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876 ст.
Отец: Щербак Иван Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1903 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.
Дочь: Привалова Вера Карповна
Отец ребёнка: Привалов Карп Герасимович
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.
Дочь: Шаповалова Лидия Карповна
Отец ребёнка: Привалов Карп Герасимович
Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.
Дочь: Панасенко Елена Карповна
Отец ребёнка: Привалов Карп Герасимович
Смерть
Неизвестно