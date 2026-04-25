Дроздова (Шаховская) Софья Ивановна 31.08.1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Дроздова (Шаховская) Софья Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.08.1824

умерла 1905

Мать
Шаховская (Мусина-Пушкина) Софья Алексеевна02.03.1790 г.р.
Отец
Шаховской Иван Леонтьевич23.03.1877 г.р.
Супруги
Дроздов Николай Никитич20.03.1838 г.р.
Дети
Дроздов Филарет НиколаевичОколо 1861 г.р.
Дроздова Анна Николаевна1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1824

Отец: Шаховской Иван Леонтьевич

Мать: Шаховская (Мусина-Пушкина) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Николай Никитич

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Дроздов Филарет Николаевич

Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дроздова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Дроздова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1905

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