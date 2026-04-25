Дроздова (Шаховская) Софья Ивановна
женский, родилась 31.08.1824
умерла 1905
МатьШаховская (Мусина-Пушкина) Софья Алексеевна02.03.1790 г.р.
ОтецШаховской Иван Леонтьевич23.03.1877 г.р.
Супруги
Дроздов Николай Никитич20.03.1838 г.р.
Дети
Дроздов Филарет НиколаевичОколо 1861 г.р.
Дроздова Анна Николаевна1873 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Дроздов Филарет Николаевич
Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Дроздова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Дроздова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1905