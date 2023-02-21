Туманова (Горохова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930
Отец: Горохов Александр
Мать: Горохова Надежда
Рождение ребёнка
15.07.1958
Дочь: Яковлева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Туманов Григорий Сергеевич
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Туманов Григорий Сергеевич
Смерть
Неизвестно