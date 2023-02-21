Туманова (Горохова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Горохова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930

Отец: Горохов Александр

Мать: Горохова Надежда

Рождение ребёнка
15.07.1958

Дочь: Яковлева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Туманов Григорий Сергеевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Туманов Григорий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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