Кулемина (Сахно) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулемина (Сахно) Галина Петровна

Место рождения

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.10.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.05.1975

Дочь: Тетюева Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Кулемин Дмитрий Викторович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.03.1981

Дочь: Бондарева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Кулемин Дмитрий Викторович

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулемин Дмитрий Викторович

Смерть
Неизвестно
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