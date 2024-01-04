Кулемина (Сахно) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1975
Дочь: Тетюева Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Кулемин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
01.03.1981
Дочь: Бондарева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Кулемин Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно