Брысенков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1961
Дочь: Ухина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Брысенкова Ганна Павловна
Рождение ребёнка
08.06.1961
Дочь: Толстых Нина Николаевна
Мать ребёнка: Брысенкова Ганна Павловна
Смерть
Неизвестно