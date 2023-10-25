Брысенков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брысенков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1961

Дочь: Ухина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Брысенкова Ганна Павловна

Рождение ребёнка
08.06.1961

Дочь: Толстых Нина Николаевна

Мать ребёнка: Брысенкова Ганна Павловна

Смерть
Неизвестно
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