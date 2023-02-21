Кошкина Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Ефимьевна

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Кошкин Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кошкин Терентий Ефимович

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Ефим Антипович

Смерть
Неизвестно
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